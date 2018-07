Ganso exalta 'superação' e celebra chance na seleção

SANTA CRUZ DE LA SIERRA - Fora da lista de Mano Menezes desde o fiasco do Brasil na Copa América, o meia Paulo Henrique Ganso festejou nesta terça-feira seu retorno à seleção. O jogador do Santos foi convocado para o amistoso contra a Bósnia, no dia 28 deste mês, na Suíça.

Para o meia, que sofreu com lesões no segundo semestre de 2011, a nova oportunidade está sendo encarada como um momento de "superação". "O trabalho está sendo bem feito. Espero fazer boas atuações e me firmar na seleção brasileira. Vejo essa convocação como uma superação e ainda vão haver muitas coisas boas pela frente", comentou.

Parceiro de Ganso no Santos, Neymar também teve motivos para comemorar. O atacante foi chamado para mais um jogo da seleção, da qual é o artilheiro na era Mano Menezes. "É mais uma convocação e estou muito feliz. Espero representar muito bem o Brasil novamente. O Santos está ficando em peso na seleção e espero que outros jogadores possam ser chamados também", afirmou.

Entre os santistas, o "caçula" do grupo é o goleiro Rafael, convocado para seu terceiro jogo da seleção. "É bom demais você trabalhar e conseguir ser reconhecido. Sempre quando há uma convocação, fico na expectativa de ver meu nome na lista e é, sem dúvida, uma emoção enorme. É difícil até descrever", festejou.