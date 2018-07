Ganso exibe muita confiança: 'Dá para ser campeão'

Os matemáticos colocam o Cruzeiro bem perto do título do Campeonato Brasileiro e avisam que o São Paulo tem chances remotas, mas isso não tira a confiança do meia Paulo Henrique Ganso. "Dá para ser campeão. Temos muitos jogos pela frente e, se mantivermos a média de partidas sem perder, conquistando pontos fora de casa e vencendo no Morumbi, podemos chegar à liderança", avisa.

O São Paulo tem 46 pontos, dez a menos que o Cruzeiro, líder da competição. Faltam 12 partidas para cada equipe até o final do campeonato e, para Ganso, se o time embalar, como fez no primeiro turno, chegando a acumular vitórias consecutivas, pode encostar no rival mineiro. "O importante é conquistar os três pontos sempre para buscar o título. No final do primeiro turno tivemos uma boa sequência e podemos fazer isso novamente", diz.

O meia tem consciência de que o Cruzeiro é uma equipe que está conseguindo manter uma boa regularidade no torneio. Mas ele entende que o São Paulo precisa fazer o seu papel e ver no final em que condições chegará à disputa do título. "O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Temos de somar pontos em todos os jogos para podermos ser campeões. O Cruzeiro tem média alta de vitórias", afirma.

Além do Brasileirão, o São Paulo está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time venceu o primeiro jogo contra o Huachipato por 1 a 0 e, no dia 15, vai tentar a vaga para as quartas no Chile. "Jogador do São Paulo tem de pensar em título nas duas competições, não temos de nos contentar apenas com o G4. Temos elenco para fazer rodízio na equipe e queremos buscar os dois campeonatos", conclui.