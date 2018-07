Ganso faz primeiro trabalho com bola no São Paulo

SÃO PAULO - Paulo Henrique Ganso deu nesta quinta-feira mais um passo para fazer sua estreia no São Paulo. O jogador fez seu primeiro trabalho com bola no CT da Barra Funda e deu início à última fase de sua preparação para voltar aos gramados após a lesão no músculo reto femural da coxa esquerda sofrida em agosto, quando ainda defendia o Santos.

Durante a atividade desta quinta-feira, Ganso bateu bola separadamente ao lado de Betinho, fisioterapeuta do clube que tem acompanhado sua recuperação, e fez alguns exercícios de movimentação.

Em sua primeira entrevista desde sua apresentação no São Paulo, há cerca de um mês, o jogador afirmou na quarta-feira que trabalha para voltar a jogar ainda neste ano, mas evitou estipular uma data certa. "Estamos trabalhando para voltar e ajudar os companheiros nas últimas rodadas do Brasileiro", avisou Ganso.

Enquanto Ganso fez trabalho com bola, o atacante Luis Fabiano participou normalmente da atividade com os reservas nesta quinta-feira, após ter sido poupado na partida da noite anterior contra a LDU de Loja por causa de uma fadiga muscular sentida na derrota para o Flamengo no fim de semana. Se não tiver nenhum problema, ele deve encarar o Sport neste sábado, na Ilha do Retiro, no Recife.