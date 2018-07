Ganso faz treino final e Morumbi terá recorde de público

Por meio de nota em seu site oficial, publicada no início desta tarde de sábado, o São Paulo confirmou que até o final da manhã já haviam sido vendidos 55 mil ingressos. Desta forma, o clube irá superar o público de 54.118 pagantes da partida contra o Fluminense, realizada no último dia 4 de novembro, no Morumbi, que então foi o jogo com a maior presença de torcedores neste Brasileirão.

"Agradeço de coração ao torcedor que atendeu nosso chamado para comparecer em massa. Tenho certeza de que os são-paulinos vão fazer uma grande festa, prestigiando o Ganso e acima de tudo ajudando o time a buscar a tão almejada vaga na Libertadores", afirmou Adalberto Baptista, diretor de futebol do São Paulo, ao festejar o grande número de ingressos vendidos para o duelo deste domingo.

O São Paulo ainda informou que ainda existem bilhetes disponíveis para apenas dois setores do Morumbi: o Visa Infinite e cativa para os proprietários. O clube espera que mais de 60 mil torcedores estejam no estádio neste domingo.

Contratado em setembro, Ganso finalmente poderá fazer a sua estreia pelo time, após se recuperar de uma lesão no músculo reto femural da coxa esquerda. Além de Ganso, outra novidade do time são-paulino neste domingo será o retorno do volante Wellington, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada, na qual a equipe acabou derrotada pelo Grêmio por 2 a 1, no Olímpico.

Já o lateral-direito Douglas irá desfalcar a equipe neste domingo depois de ter recebido o terceiro amarelo no confronto diante dos gremistas, em Porto Alegre.

Na manhã deste sábado, o elenco são-paulino realizou o tradicional rachão de véspera de jogo, sendo que Ganso, atuando em um time que contou com Jadson e Denilson, superou uma equipe que teve Rogério Ceni, Lucas e Luis Fabiano por 7 a 4.

Confira a lista de relacionados do São Paulo para o jogo contra o Náutico:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis.

Zagueiros: Rafael Toloi, Rhodolfo, Paulo Miranda e Edson Silva.

Lateral: Cortez.

Meio-campistas: Wellington, Paulo Henrique Ganso, Jadson, Paulo Assunção, Denilson, Cícero, Maicon e Casemiro.

Atacantes: Lucas, Luis Fabiano, Ademilson, Osvaldo e Willian José.