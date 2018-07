Ganso ganha folga dominical como presente de 23 anos

O meia vem trabalhando em dois períodos no Reffis para poder estrear ainda neste ano no novo clube. De acordo com o São Paulo, o resultado tem sido satisfatório. "Nesta semana demos sequência ao protocolo elaborado para a reabilitação do atleta. Continuamos com o tratamento para a coxa esquerda, além de exercícios para grupos musculares específicos com o objetivo de promover equilíbrio e coordenação motora", explicou Rosan, feliz com a recuperação da lesão no músculo reto femural do atleta.

Rogério Ceni é outro que tem uma data para comemorar na semana. Domingo ele vai realizar o seu 500.° jogo no Morumbi com a camisa do São Paulo. O goleiro, que chegou a morar no estádio quando chegou de Sinop (MT), estreou ali em setembro de 1993. Em pouco mais de 19 anos, 499 jogos, muitos deles memoráveis, como o título da Libertadores de 2005.

Para comemorar mais um número cheio na sua carreira, o goleiro espera ver o Morumbi lotado domingo, às 16h, contra o Figueirense. "É uma marca importante, são tantos jogos que me perco nas contas. "Esperamos o apoio do torcedor. Vamos viver jogo por jogo. O Figueirense venceu na última rodada e quer sair do rebaixamento. O torcedor será fundamental para motivar esse grupo, que foi muito bem nos últimos jogos do Brasileiro", comentou o goleiro, que coleciona 318 vitórias no estádio tricolor.