Ganso já tem compromisso assinado com o Milan, diz jornal italiano

SÃO PAULO - O departamento médico do Santos diz que Paulo Henrique Ganso só poderá voltar a jogar em abril, e até lá as especulações sobre o futuro do jogador certamente continuarão sendo notícia dentro e fora do Brasil.

De acordo com o jornal italiano Corriere Dello Sport, o Milan já teria até um compromisso assinado com o brasileiro, que tem contrato com o clube da Vila Belmiro até 2015, e negocia um novo acordo para ter o seu salário aumentado.

Mas, na quarta-feira, ele deu a seguinte declaração ao mesmo Corriere Dello Sport: "Estou pronto para a Itália. Meus agentes me falaram de um possível interesse do Milan. Estou feliz porque é um clube fantástico. Mas é uma honra saber também que o Leonardo (treinador) quer me levar para a Inter de Milão. Já conversei com ele."

Machucado. Ganso tem 21 anos e não entra em campo desde agosto do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho esquerdo em partida diante do Grêmio em Porto Alegre.

Devido as especulações que davam conta de que o jogador estava brigado com a diretoria santista e por isso não ficaria mais no clube, Paulo Henrique Ganso divulgou nota oficial na última terça-feira para tranquilizar os torcedores. Com contrato até 2015, afirmou que negocia um aumento salarial, e está ansioso para defender a equipe na Libertadores.

Palavra de Ganso. Em nota divulgada na tarde desta quinta-feira, a assessoria de Ganso negou que o atleta tenha qualquer tipo de acordo com o Milan.

"O jogador Paulo Henrique Ganso não tem nenhum acordo firmado com qualquer outra equipe que não seja o Santos Futebol Clube com o qual tem contrato até 2015. Novamente hoje são vinculadas na mídia informações mentirosas sobre um eventual acordo com o AC Milan, da Itália. A única negociação no momento e a renovação do seu contrato com o Santos Futebol Clube", diz o comunicado.

