Ganso lamenta derrota para a Ponte: 'Empate seria mais justo'

O São Paulo não conseguiu embalar sua sequência de três vitórias na temporada. Depois de sucessos contra Rio Claro e Novorizontino, a equipe tricolor perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0, em Campinas, depois de desperdiçar boas chances, principalmente com Lugano e Calleri.

"Vamos deixar para o próximo. O empate seria mais justo. Tivemos chances, não fizemos. Eles fizeram", disse Ganso na saída do gramado do estádio Moisés Lucarelli.

O meia também falou sobre a mudança tática da equipe na segunda etapa da partida, após as entradas de Alan Kardec e Rogério em campo. "Tive que voltar para marcar (com as alterações), mas não deu certo."

A partida marcou o retorno de Lugano, que ganhou descanso na quarta-feira, e dos laterais Bruno e Mena, também poupados contra o Novorizontino. Bauza ainda busca o time ideal para enfrentar o River Plate em jogo vital para a sequencia do São Paulo na Copa Libertadores. Centurión, titular no começo da temporada, não entrou em campo.

Já do lado campineiro, o volante Jonas comemorou o resultado, que deixou a Ponte com 9 pontos no Grupo B. "A equipe está de parabéns. Conseguimos neutralizar o meio-campo deles, jogamos nos contra-ataques, fomos felizes".