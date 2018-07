Ganso lamenta empate 'amargo' do São Paulo, e Rogério Ceni vê decisão aberta

SANTIAGO - Assim como o técnico Ney Franco e os outros jogadores do São Paulo, o meia Paulo Henrique Ganso deixou o gramado do Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, na noite da última quinta-feira, insatisfeito com o empate por 1 a 1 com a Universidad Católica, no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Embora tenha conquistado a vantagem de poder empatar sem gols no confronto de volta, o time desperdiçou um grande número de chances e poderia atuar em uma situação mais confortável no Morumbi.

"O empate com sabor amargo, tivemos chances de marcar, mas não fizemos", afirmou Ganso, que fez nesta quinta a sua segunda partida com a camisa do clube, depois de ter estreado diante do Náutico, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele entrou no lugar de Lucas, pouco depois de a equipe chilena marcar o gol de empate no segundo tempo.

O goleiro Rogério Ceni, por sua vez, enfatizou que o empate por 1 a 1 em solo chileno não pode ser comemorado pelos são-paulinos. "Era pra gente fazer dois ou três gols no jogo, mas não conseguimos, pois perdemos muitos gols. Agora a decisão (da vaga na final) está aberta", analisou o capitão do time tricolor.

Já o zagueiro Rafael Toloi festejou o fato de ter marcado, na noite desta quinta, o seu segundo gol pelo São Paulo nesta Sul-Americana. O defensor já havia balançado as redes diante da Universidad de Chile, no duelo de volta das quartas de final, no Pacaembu. Ele marcou desta vez ao completar uma assistência do companheiro de zaga Rhodolfo.

"Tive a felicidade de fazer mais um gol e ajudar o São Paulo a conquistar essa vantagem. Meio gol foi do Rhodolfo, que cruzou muito bem", ressaltou Toloi, que tentará ajudar a sua equipe a garantir uma vaga na final na próxima quarta-feira, no Morumbi, no confronto de volta diante da Universidad Católica.