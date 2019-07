Ganso lamenta suspensão e diz que Fluminense poderia ter vencido

O Fluminense saiu do Maracanã nesta segunda-feira, no encerramento da décima rodada do Campeonato Brasileiro, com o sentimento de derrota. Além de ter cedido o empate por 1 a 1 com o Ceará - que ainda teve um gol anulado pelo VAR -, o time carioca perdeu o meia Paulo Henrique Ganso para o clássico contra o Vasco no próximo sábado, em São Januário. Ele admitiu surpresa com a suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

"Eu nem sabia que estava pendurado. Uma pena não participar (do clássico), mas vamos pensar na Sul-Americana", afirmou o meia, lembrando do duelo contra o Peñarol, marcado para o dia 23 de julho, no Uruguai. O torneio vem sendo considerado a prioridade do clube na temporada.

O duelo diante do Vasco, no entanto, não ficará em segundo plano pelo momento do clube. Flertando com a zona de rebaixamento do Brasileirão, o Fluminense deverá ter força máxima, exceto por Ganso. O meia, que fez uma breve análise do empate com Ceará, recebeu o amarelo aos 16 minutos do segundo tempo, por reclamação.

"Tivemos chances claras no primeiro e no segundo tempo (da partida). Poderíamos ter saído de campo com um resultado positivo", finalizou o meia, que ainda não apresentou o mesmo futebol dos tempos de Santos e São Paulo.

Com o resultado desta segunda-feira, o Fluminense já soma cinco tropeços consecutivos. A última vitória foi em 18 de maio, no triunfo por 4 a 1 sobre o Cruzeiro. O time carioca é o 15º colocado, com nove pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.