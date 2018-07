Ganso não treina, mas médicos do São Paulo minimizam ausência

Um dos principais jogadores do São Paulo na temporada, Paulo Henrique Ganso não treinou nesta sexta-feira no CT da Barra Funda e segue em recuperação de uma pancada no joelho direito sofrida no jogo contra o Inter, na última quarta-feira. O meia fez apenas exercícios no Reffis e sequer pisou no gramado.

Segundo os médicos, porém, a situação do meia não preocupa para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo, no Morumbi, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A medida foi apenas para preservar o atleta para o treino de sábado, quando o técnico Muricy Ramalho montará a equipe, e ele praticamente não sente mais dores no local.

Ainda na saída da partida contra o Inter, disputada na última quarta-feira, no Morumbi, Muricy já não se mostrava tão preocupado com a situação do jogador, que também reclamou de dores no tornozelo direito.