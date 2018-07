Ganso participa de jogo-treino antes de estreia

Ganso se movimentou pouco, deu passes curtos e evitou se arriscar nos lances, receoso por causa da recente reabilitação física. Ele se recuperou de um estiramento muscular na coxa esquerda, sofrida quando ainda defendia as cores do rival Santos.

Ainda sem condições de jogar 90 minutos, o meia deverá entrar em campo no domingo somente no segundo tempo da partida contra o Náutico. O técnico Ney Franco não confirmou como vai escalar o meio-campo do São Paulo para este jogo. Mas, no jogo-treino desta quinta, definiu o time com Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Rhodolfo, Cortez; Denilson, Wellington, Jadson e Ganso; Osvaldo e Luis Fabiano.

Ganso não em campo para um jogo oficial desde o duelo do Santos contra o Bahia, no dia 29 de agosto. Desde então, ele ficou afastado por algumas partidas por causa da negociação com o São Paulo e também em razão da lesão muscular. A transferência de time, que ganhou ares de novela, foi selada em setembro, pelo valor de R$ 23,9 milhões.

INGRESSOS - A estreia de Ganso no domingo empolgou a torcida são-paulina. O clube já vendeu cerca de 39 mil bilhetes para a aguardada partida. As entradas começaram a ser negociadas na terça-feira, pela internet. Nas bilheterias do Morumbi e demais pontos de venda, os ingressos começaram a ser adquiridos pelo torcedor nesta quinta.