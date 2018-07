Ganso pede dispensa de jogo do São Paulo por questões particulares

O São Paulo terá um desfalque importante de última hora para a partida contra o Internacional, neste domingo, pela quarta rodada do Brasileirão. De acordo com o clube do Morumbi, o meia Paulo Henrique Ganso alegou "questões particulares" e pediu dispensa do duelo em Porto Alegre, sendo atendido pela comissão técnica.

Para suprir a ausência do meia, a equipe poderá contar com o retorno do argentino Centurión, recuperado de dores musculares que o tiraram da vitória sobre o Joinville. O treinador Milton Cruz relacionou 22 jogadores para o duelo contra o Inter neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. O camisa 20 é a grande novidade na lista do treinador, que terá alguns desfalques.

O atacante Alan Kardec e o goleiro Denis (cirurgias no joelho e ombro, respectivamente), o zagueiro Rafael Toloi (aprimora a forma física após se recuperar de um trauma no ombro direito), além dos jovens Lucão e Boschilia (convocados para a seleção brasileira que disputa o Mundial Sub-20), não estão à disposição da equipe para o embate no Rio Grande do Sul.

Outro que aparece no grupo é o centroavante João Paulo, que iria defender o Sub-20 neste final de semana. Ele foi convocado por Milton Cruz e reforça o time em Porto Alegre.