Ganso pede para jogar ao lado de Jadson no São Paulo Feliz por ter decidido o jogo contra o Ituano, neste sábado, no Morumbi, Paulo Henrique Ganso deixou o gramado fazendo lobby para atuar ao lado de Jadson, mas, se depender das declarações do técnico Ney Franco, o meia terá de esperar um pouco mais para ser titular do São Paulo.