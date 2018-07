Ganso projeta boa sequência no São Paulo e quer voltar à seleção

SÃO PAULO - Paulo Henrique Ganso é uma das grandes atrações do São Paulo para o ano e acredita que chegou seu momento de brilhar. Depois de passar o ano passado se tratando de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, o meia está 100% fisicamente e quer enfim engatar uma sequência de partidas para voltar a ser o jogador que encantou o Brasil em 2010.

O camisa 8 se diz preparado para a temporada e projeta um bom início de ano para ganhar ritmo e se entrosar definitivamente com os companheiros. "No ano passado foram jogos rápidos mais de adaptação, estava voltando de lesão e ainda estava me adaptando ao clube e aos novos ambientes. Agora a meta é focar para os treinamentos e começar bem", disse.

Em 2012, Ganso fez apenas o último jogo do Campeonato Brasileiro como titular, no clássico contra o Corinthians. E foi justamente na partida em que tinha as melhores condições físicas que ele desequilibrou. Deu uma bela assistência para Douglas empatar o placar e iniciou a jogada do gol de Maicon.

Embora não faça projeção de assistências na temporada, o desejo de voltar à seleção é claro e presente em cada resposta. Mas, ao invés de cobrar um lugar ao técnico Luiz Felipe Scolari, ele projeta garantir sua vaga no campo. "Seleção só se consegue jogando futebol e é isso que quero fazer aqui, pretendo me dedicar muito aos treinos e jogos para conseguir esse objetivo."