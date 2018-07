Ganso quer esforço e treinos de finalização no São Paulo Enquanto Paulo Autuori procura acertar o posicionamento da equipe, o meia Paulo Henrique Ganso aposta nos treinos de finalização para estancar a má fase do São Paulo. O fato de o time estar fazendo poucos gols (foram dois nos últimos três jogos) tem deixado o jogador preocupado e ele acredita que os números passam pelo baixo aproveitamento na cara do goleiro.