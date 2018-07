Ganso quer usar Brasileirão para recuperar melhor forma

SANTOS - O Campeonato Brasileiro ainda terá mais cinco rodadas, mas no Santos ninguém esconde que o foco já é o Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro, no Japão. Para o meia Paulo Henrique Ganso, no entanto, a competição nacional é de fundamental importância. Recém-recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o jogador espera usar os jogos restantes para voltar à sua melhor forma.

Após retornar à equipe no último domingo, na vitória diante do Vasco, ele já avisou que não quer saber de descanso e que pretende participar de todas as partidas do Santos no Brasileirão. "Estou cansado de ficar fora dos gramados, quero jogar todos os jogos e espero continuar com essa mesma evolução, esse mesmo ritmo, para chegar no Mundial melhor ainda", declarou, em entrevista à Rádio Estadão ESPN.

Para Ganso, o Brasileirão pode ter um outro significado especial. Caso recupere o bom futebol demonstrado no início da temporada, o meia santista deve voltar a ganhar uma vaga na seleção brasileira. "Tenho muita saudade (da seleção), espero que possa não sentir mais nada para voltar à seleção brasileira, que é o caminho natural", afirmou o jogador.

O elenco santista ganhou folga nesta terça-feira, após ser homenageado pelo clube na noite anterior pela conquista da Libertadores deste ano. O grande desempenho no torneio continental foi um dos fatores que levaram Neymar a ser um dos 23 indicados pela Fifa ao prêmio de melhor jogador do mundo em 2011. No que depender do companheiro e amigo Ganso, o atacante já pode comemorar a conquista.

"Aposto no Neymar como um dos cinco melhores do mundo, faço até campanha para que ele seja um dos melhores. Acho que ele tem tudo para ser o melhor do mundo já. Não está deixando de jogar, joga um futebol alegre, que todos gostam de ver. Então vamos ficar na torcida para que ele fique entre os cinco, mesmo jogando no Brasil", disse Ganso.