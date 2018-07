Ganso: Santos deve tirar proveito da altitude em jogo da Libertadores

SANTOS - O Santos começa a caminhada em busca do bicampeonato da Libertadores nesta quarta-feira, quando estreia no Grupo 1 da competição. Além do The Strongest, a equipe terá outro adversário: a altitude de 3.660 metros de La Paz, onde está situado o Estádio Hernando Siles, local da partida.

Para o meia Paulo Henrique Ganso, o time brasileiro precisa saber tirar proveito deste obstáculo se quiser sair vencedor do confronto. "Jogar contra um time da Bolívia é uma experiência nova para nossa equipe. Esperamos usar a dificuldade da altitude a nosso favor", declarou.

Esta será a segunda Libertadores da carreira do jogador e a primeira vez que ele terá que enfrentar a altitude. Por isso, ele ainda não sabe que efeitos esperar. "Só vamos saber como são as dificuldades quando estivermos lá e aí entenderemos melhor como é que funciona a altitude", comentou.

Mesmo sem nunca ter enfrentado a altitude, Ganso sabe que os jogadores sentirão dificuldades e apontou como a equipe deverá jogar para tentar amenizá-las. "O Muricy (Ramalho) vem conversando bastante com a gente para atuarmos sempre juntos, porque a altitude é prejudicial. Isso pode ajudar a melhorar nosso jogo, ainda mais porque conhecemos bem pouco sobre o adversário", avaliou.