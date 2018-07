Ganso se diz pronto para ser titular no domingo contra a Ponte Preta

SÃO PAULO - O meia Paulo Henrique Ganso atuou por apenas 53 minutos até o momento com a camisa do São Paulo, mas garantiu que está pronto para ser titular diante da Ponte Preta, neste domingo, pela penúltima rodada do Brasileirão. O jogador atuou em apenas duas partidas desde que voltou de lesão na coxa esquerda, sempre entrando no segundo tempo, mas disse que está bem fisicamente para atuar nos 90 minutos deste final de semana.

"Estou pronto para ser titular do São Paulo, mas isso fica a critério do Ney Franco, que decide quem escalar e tem feito isso muito bem. Estou com a cabeça tranquila para fazer meu melhor", declarou.

Ganso pode ser beneficiado pela campanha são-paulina na Sul-Americana. Com a vaga na Libertadores já garantida no Campeonato Brasileiro, Ney Franco pode optar por poupar jogadores nas últimas duas rodadas da competição nacional, visando a reta final do torneio continental. Se isso acontecer, o meia pode ter uma chance como titular.

Na semifinal da Sul-Americana, o São Paulo pode até empatar sem gols diante da Universidad Católica, quarta-feira que vem, no Morumbi, que garante vaga na decisão. Na partida de ida, na última quinta, o time brasileiro perdeu muitas chances quando vencia por 1 a 0 e acabou cedendo o empate.

Ganso entrou no lugar de Lucas, com quase 30 minutos da segunda etapa, e, mesmo com o pouco tempo em campo, fez avaliação positiva de seu desempenho. "Foram poucos minutos, mas faço uma avaliação boa, pois me senti muito bem. O importante é voltar e estar seguro dentro de campo. Consigo jogar os 90 minutos."