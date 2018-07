Ganso será relacionado no São Paulo e pode estrear contra o Náutico

SÃO PAULO - O torcedor do São Paulo que ficou cabisbaixo depois da derrota para o Grêmio, neste domingo, recebeu um novo motivo para sorrir durante a entrevista coletiva do técnico Ney Franco. O treinador confirmou que já no próximo jogo do Brasileirão, domingo, contra o Náutico, Paulo Henrique Ganso deverá fazer a sua estreia com a camisa tricolor.

"A tendência é que ele fique como opção no banco", contou Ney Franco, que vai manter Jadson no time titular apesar da atuação apagada do jogador diante do Grêmio, na derrota por 2 a 1 no Olímpico.

A possibilidade de Ganso estrear já havia feito a CBF mudar o horário da partida do próximo domingo das 19h30 para 17h, por conta da "melhor expectativa de público". Além disso, apesar da derrota desta tarde, o São Paulo ainda pode se aproximar da classificação para a Libertadores do ano que vem em caso de vitória sobre os pernambucanos.

A soma desses fatores pode inclusive proporcionar recorde de público no Morumbi, ultrapassando os 54 mil torcedores que foram ver o empate contra o Fluminense, há uma semana. Só na apresentação de Ganso já foram 40 mil torcedores. De acordo com o São Paulo, na próxima quinta-feira Ganso deverá participar de um jogo-treino no CT da Barra Funda para melhorar sua condição de jogo. Ele já treina normalmente com o restante do elenco.