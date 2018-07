Ganso tem mais uma chance de provar o seu valor no São Paulo

SÃO PAULO - O caso de Paulo Henrique Ganso é daqueles que intrigam os torcedores. Meia de rara habilidade e visão de jogo, encantou o Brasil ao lado de Neymar na irreverente equipe do Santos de 2010. Não foram poucos, inclusive, os que o apontavam como o verdadeiro craque do time, e não Neymar. Mas o tempo passou e, enquanto o amigo chega badalado ao Barcelona após briga de foices com o rival Real Madrid, Ganso continua tentando reencontrar o bom futebol.

Quando pisar no gramado do Pacaembu nesta quarta-feira à noite, mais uma vez o meia será alvo de enormes expectativas dos torcedores, que ainda esperam rever o jogador que fez o Tricolor gastar R$ 24 milhões para tirá-lo da Vila há quase um ano. Até aqui, foram apenas lampejos de craque e uma ou outra jogada digna de sua qualidade - o meia tem se caracterizado pela postura burocrática e pouca eficiência mesmo quando tem a bola nos pés. É uma sombra do seu próprio passado.

E a torcida parece estar perdendo a paciência. Se antes Ganso tinha o seu nome gritado quando estava no banco e Ney Franco era criticado por não colocá-lo como titular, o entusiasmo agora diminuiu. O meia saiu vaiado do jogo contra o Santos e nem sequer foi utilizado na derrota para o Bahia - acabou preterido por Roni e Silvinho.

Autuori indicou que espera Ganso participativo ofensiva e defensivamente. Ao dizer que "só talento não resolve", ele cutucou o jogador e expôs parte dos motivos que deixam até mesmo os dirigentes apreensivos. Existe o temor de que Ganso não "estoure" no Morumbi e acabe dando prejuízo financeiro ao clube.

Não faltaram chances para o meia paraense brilhar e, por isso, o clima de desconfiança cresce cada vez mais. Para os verdadeiros craques, uma decisão é o cenário ideal para mostrar que talento não se perde, nem se esquece. Vencer o Corinthians e finalmente ser o protagonista seria um primeiro passo ideal para Ganso reconquistar os torcedores.