Ganso tranquiliza torcida e garante que fica no Santos

O meia Paulo Henrique Ganso tratou de tranquilizar o torcedor neste sábado, ao garantir que não há risco de ele deixar o Santos tão cedo. Na semana passada, o jogador recusou um plano de carreira oferecido pelo clube, no qual receberia um aumento salarial, que chegaria a R$ 275 mil mensais, mas teria que ceder 30% de seus direitos de imagem. Apesar disso, ele já reabriu as negociações e declarou que espera chegar a um acordo com o presidente santista Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro.

"O Santos ofereceu um bom projeto, mas eu entendo que pode ser melhorado em algumas coisas. Eu posso até deixar o torcedor tranquilizado, porque eu não estou fazendo isso porque quero sair do Santos, nada disso. Já houveram algumas novas conversas com o presidente e a gente vai procurar resolver da melhor maneira possível. Vamos conversar mais uma vez e chegaremos a um acordo", disse Ganso, em entrevista à rádio Eldorado/ESPN neste sábado.

Recentemente, a diretoria santista elaborou uma oferta nos mesmos moldes para o atacante Neymar, que aceitou a proposta do clube. Apesar da recusa para fazer um novo contrato com o plano de carreira, Ganso já possui vínculo com o Santos até 2015, com multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de 118 milhões de reais).

O meia está se recuperando de uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, sofrida em partida contra o Grêmio, em agosto. A previsão inicial era de que ele ficaria cerca de seis meses longe dos gramados. No entanto, Ganso acredita que pode voltar antes disso. "Já estou muito melhor. Estou me esforçando muito, fazendo seis horas por dia de fisioterapia, e espero poder voltar antes do tempo previsto pelos médicos", afirmou.