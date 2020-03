Ganso treina e deve reforçar o Fluminense na quarta-feira diante do Botafogo-PB

O técnico Odair Hellmann deverá contar com Paulo Henrique Ganso no time do Fluminense, quarta-feira, no Maracanã, diante do Botafogo-PB, pela Copa do Brasil. O meia treinou normalmente, nesta segunda-feira, mas será reavaliado até o dia do jogo.

Ganso sentiu dores no joelho direito no treino de sábado e ficou de fora da partida contra o Madureira, domingo, pelo Campeonato Carioca, duelo vencido pela equipe das Laranjeiras por 5 a 1.

Quem atuou muito bem na goleada foi o atacante Marcos Paulo, autor de dois gols. O jogador exerceu a função de armar as jogadas, feita pelo veterano Nenê, que, poupado, ficou fora da partida.

Aos 19 anos, Marcos Paulo terá de definir em breve por qual seleção vai pretender defender no profissionalismo. Neto de português, o jogador atua pelas as equipes de base da seleção portuguesa. Para atuar entre os profissionais, terá de optar.

"Isso é uma coisa que vou decidir quando for necessário, juntamente com minha família", afirmou o jogador, nesta segunda-feira à tarde, em entrevista ao programa "Seleção SporTV". Com contrato com o Fluminense até a metade de 2021, Marcos Paulo soma 41 jogos com o tricolor carioca e nove gols marcados.