Ganso treina e reforça Santos contra Portuguesa

Ganso participou normalmente do treinamento desta sexta-feira, realizado em campo reduzido, após passar por um período em que realizou trabalhos físicos especiais para reequilibrar a musculatura das duas pernas, em razão do seu retorno precoce ao time, nas semifinais da Libertadores.

Se terá Ganso diante da Portuguesa, o Santos ainda não sabe se poderá contar com Adriano. O volante começou entre os titulares no treinamento desta sexta-feira, mas reclama de dores na costela, principalmente quando realiza movimentos de rotação. Se Adriano não tiver condições de atuar no domingo, o volante Henrique, que tem sido improvisado na lateral direita, passa para o meio-de-campo e Wesley Douglas entra no time.

Com essa dúvida, Muricy vai escalar o Santos no duelo de domingo com a Portuguesa com a seguinte formação: Rafael; Henrique, Edu Dracena, Durval e Léo; Adriano (Wesley Douglas), Arouca, Elano e Paulo Henrique Ganso; Borges e Neymar.