Ganso treina parte física para poder estrear no domingo contra Náutico

SÃO PAULO - Com a expectativa de estrear no próximo domingo, contra o Náutico, no Morumbi, o meia Paulo Henrique Ganso continua treinando forte a parte física. Enquanto todo o resto do elenco do São Paulo descansava nesta segunda-feira, o jogador foi ao CT da Barra Funda para trabalhar.

O meia treinou com o preparador físico Sérgio Rocha por uma hora e meia, sendo submetido a um trabalho de resistência e potência, mostrando-se cada vez melhor, de acordo com o que afirma o São Paulo.

A partir desta terça, quando o elenco se reapresenta para uma semana de treinos, Ganso trabalhará junto com os demais companheiros. Durante a semana, provavelmente na quinta-feira, o time fará um jogo-treino no CT para dar ritmo de jogo ao reforço.

Ney Franco já confirmou que no domingo Paulo Henrique Ganso deverá estrear com a camisa tricolor. "A tendência é que ele fique como opção no banco", disse ele.

A possibilidade de Ganso estrear já havia feito a CBF mudar o horário da partida do próximo domingo das 19h30 para as 17h, por causa da "melhor expectativa de público". Além disso, apesar da derrota para o Grêmio, o São Paulo pode se aproximar da classificação para a Libertadores do ano que vem em caso de vitória sobre os pernambucanos.

A soma desses fatores pode até proporcionar recorde de público no Morumbi, ultrapassando os 54 mil torcedores que foram ver o empate contra o Fluminense, há uma semana. Só na apresentação de Ganso já foram 40 mil torcedores.