Paulo Henrique Ganso volta ao São Paulo contra o Ceará

O São Paulo confia na volta de Paulo Henrique Ganso para eliminar o Ceará da Copa do Brasil. O meia não atuou no último domingo, contra o Flamengo, porque estava suspenso e retorna à equipe nesta quarta-feira no estádio Castelão, em Fortaleza.

Ganso é o principal responsável por fazer a ligação entre o meio de campo e o ataque. Por isso, é peça fundamental na engrenagem da equipe e em fazer o time jogar bem.

O Ceará tem a vantagem de poder perder por 1 a 0 que estará classificado. O time vai jogar na defesa para tentar explorar os contra-ataques. Diante do ferrolho que será montado pelo Ceará, a precisão dos passes de Ganso e a visão privilegiada de jogo do meia podem fazer a diferença.

Outra mudança em relação ao time que perdeu para o Flamengo deve ser a volta do goleiro Rogério Ceni. O capitão está recuperado de lesão na coxa direita e participou normalmente do treino de segunda-feira.

No ataque, Luis Fabiano está fora de combate por causa de uma lesão no joelho direito. O seu substituto deverá ser o argentino Centurión.

Em treino fechado à imprensa, o técnico colombiano Juan Carlos Osorio comanda na manhã desta terça-feira os últimos preparativos da equipe antes do jogo com o Ceará. À tarde, o time viaja para Fortaleza.