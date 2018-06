Garantida na Copa, Austrália é goleada pela Noruega em amistoso

Em um dia com várias seleções classificadas para a Copa do Mundo em campo, a Austrália foi uma das que decepcionou. Nesta sexta-feira, na estreia do técnico Bert van Marwijk, a equipe encarou a Noruega, em amistoso disputado na cidade de Oslo, e foi batida por 4 a 1, de virada.

A Austrália até teve um bom início no amistoso e abriu o placar com Jackson Irvine, aos 18 minutos. Mas a Noruega começou a reagir antes do intervalo, empatando o placar com Ola Kamara, aos 36. O gol da virada veio logo no começo da etapa final, comTore Reginiussen, aos três minutos.

Atacante do Los Angeles Galaxy, Kamara ainda marcou mais duas vezes, aos 12 e aos 45 minutos, sacramentando a goleada da Noruega, que decepcionou nas Eliminatórias para a Copa ao só ficar à frente de Azerbaijão e San Marino no seu grupo. Já a Austrália obteve a sua vaga ao superar Honduras em uma repescagem mundial.

Também nesta sexta-feira, a seleção de Senegal, que deixou o atacante Mané, do Liverpool, no banco de reservas, não foi além de um empate por 1 a 1 com o Usbequistão.

Em um amistoso que envolveu duas seleções classificadas à Copa, a Tunísia superou o Irã por 1 a 0, graças ao gol contra de Milad Mohammadi. Já a Arábia Saudita arrancou o empate por 1 a 1 com a Ucrânia. Os gols desse amistoso foram marcados por Artem Kravets e Saeed Al Mowalad.