Garantido, Figueirense tenta vitória contra o São Paulo fora de casa

O primeiro objetivo no Brasileiãro foi alcançado. Depois de amargar a zona de rebaixamento por todo o primeiro turno, o Figueirense se recuperou e conseguiu, no fim de semana passado, deixar para trás o fantasma da Série B. Com a permanência na elite garantida, a equipe volta as atenções para uma possível vaga na Copa Sul-Americana e vai ao estádio do Morumbi, neste domingo, às 17 horas, pela 37.ª rodada, em busca de uma vitória sobre o São Paulo.

De acordo com o volante Dener, o alívio por permanecer na Série A não é sinônimo de relaxamento no clube. "Vamos jogar da mesma forma que estamos jogando, só que mais tranquilos e sem pressão. Não vamos deixar o ritmo cair, a pegada vai ser mesma", disse o jogador.

Na 12.ª colocação com 46 pontos, o Figueirense tenta terminar o campeonato entre os 10 melhores para ficar com uma das vagas na competição continental - isso no caso de o time ser eliminado da Copa do Brasil antes das oitavas de final. "O principal objetivo era sair da zona incômoda do rebaixamento e agora vamos querer atingir objetivos maiores", completou Dener.

Com algumas baixas no departamento médico, o técnico Argel Fucks não poderá utilizar a equipe considerada ideal, mas deve manter a base do time que está invicto há quatro rodadas.