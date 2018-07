Garantido, Léo sonha com títulos no Cruzeiro em 2011 Com apenas quatro meses de clube, o zagueiro Léo conquistou a confiança de todos, especialmente do técnico Cuca, e se tornou titular absoluto no Cruzeiro. Contratado após a séria lesão sofrida por Leonardo Silva, no início do segundo semestre, o ex-jogador de Grêmio e Palmeiras garante estar totalmente adaptado em Minas Gerais e espera títulos em 2011.