Garantido na Copa, Senegal bate África do Sul em rodada final das Eliminatórias

Com vaga garantida na Copa do Mundo de 2018 por antecipação, o Senegal fez a festa dos seus torcedores nesta terça-feira, em Dacar, ao vencer a África do Sul por 2 a 1 na rodada final do Grupo D das Eliminatórias Africanas.

O triunfo só foi ser obtido no finalzinho da partida, com um gol de Kara Mbodji. Antes disso, os anfitriões abriram o placar com Opa Nguette balançando as redes aos 11 minutos do segundo tempo, pouco antes de Percy Tau empatar o jogo para os sul-africanos aos 20.

O resultado fez os senegaleses fecharem campanha como líderes disparados da chave, com 14 pontos, enquanto a África do Sul somou apenas quatro em seis partidas disputadas e terminou como lanterna.

Na outra partida que encerrou este Grupo D e também só serviu apenas para que as seleções cumprissem tabela, Burkina Faso ao menos terminou de forma digna as Eliminatórias ao golear Cabo Verde por 4 a 0, em casa, e fechar a campanha como vice-líder, com nove pontos. Já o rival derrotado ficou com seis, na terceira posição. Prejuce Nakoulma, com três gols, foi o grande nome do jogo, enquanto Banou Diawara balançou as redes no final para selar o placar.