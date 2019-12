Garantido na elite, Fortaleza busca vaga na Sul-Americana e visita o Goiás

Embalado após vencer o vice-líder Santos, por 2 a 1, quinta-feira, o Fortaleza volta a campo neste domingo, às 16 horas, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Visita o Goiás no Serra Dourada visando mais uma "conquista" na temporada.

LEIA TAMBÉM > Onde assistir Goiás x Fortaleza pelo Brasileirão

Com a última vitória, o Fortaleza chegou a 46 pontos na décima colocação e livre de qualquer risco de rebaixamento. O Fluminense, 15.º colocado e primeiro fora da zona de classificação à Sul-Americana, tem 41. Além disso, o time cearense acumula quatro jogos sem derrotas, sendo três triunfos e um empate.

Esse panorama agradou o técnico Rogério Ceni, que afirmou que a vaga para uma competição internacional seria como um título. "Nós estamos garantidos na Série A, mas vamos brigar por mais. Colocar o Fortaleza pela primeira vez em uma competição internacional seria como um terceiro título na temporada", disse, se referindo às conquistas do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste.

Com pouco tempo de treinamento, Ceni tem dois nomes em mente para substituir o volante Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. "Temos o Derley e o Nenê Bonilha. Vamos estudar a melhor maneira de enfrentar o Goiás", comentou, tentando esconder a maneira que o time vai atuar no Serra Dourada. Por outro lado, o treinador terá o retorno do lateral-esquerdo Carlinhos, que cumpriu suspensão diante do Santos e agora briga pela vaga com Bruno Melo.