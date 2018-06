Garantido na Liga dos Campeões, Valencia bate La Coruña na despedida do Espanhol

Depois de duas temporadas sofríveis, em que chegou a lutar contra o rebaixamento, o Valencia finalmente voltou a comemorar em 2017/2018, garantindo uma vaga na Liga dos Campeões através do Campeonato Espanhol. E na despedida da competição nacional, a equipe fez bonito diante de sua torcida, ao derrotar o rebaixado Deportivo La Coruña por 2 a 1, neste domingo.

Com o triunfo, o Valencia chegou a 73 pontos, na quarta posição que o coloca na fase preliminar do torneio europeu na próxima temporada. Situação inversa à do tradicional La Coruña, que somou apenas 29 pontos em 38 rodadas e terá que jogar a segunda divisão em 2018/2019.

Mesmo em clima de despedida, a superioridade do Valencia ficou clara desde o primeiro minuto neste domingo. Mas foi aos 27 que a equipe abriu o placar. Após cruzamento da esquerda e bola mal afastada pela defesa, Simone Zaza emendou de primeira, sem chances para o goleiro.

No segundo tempo, o Valencia ampliou e garantiu a vitória aos 31 minutos, quando Gonçalo Guedes aproveitou assistência de Vietto para fazer o segundo. Com os donos da casa já relaxados pelo triunfo certo, o La Coruña ainda diminuiu três minutos depois, com Lucas Pérez. Mas ficou nisso.