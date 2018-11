Garantido na Série A, Bahia pode até ter time misto contra o América-MG

Após confirmar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta o América Mineiro na Arena Independência sem muitas pretensões, além de assegurar um lugar, praticamente certo, na Copa Sul-Americana de 2019. Com isso, o técnico Enderson Moreira não descartou poupar alguns jogadores mais desgastados do elenco, dando chance para atletas oriundos da base.

O zagueiro Rodrigo, os volantes Willean Lepo e Luiz Henrique, além do meia Júnior Ramos, quase todos aproveitados no time de aspirantes, podem ser relacionados para o jogo. O intuito, no entanto, é seguir com o time considerado titular, mas sem sacrificar os atletas, como o atacante Gilberto, que novamente é dúvida por estar recuperando de lesão.

"Podemos dar oportunidades a alguns jogadores, se assim a partida permitir. Estamos disputando coisas importantes ainda na competição. Não gosto de pular etapas. Se utilizarmos alguém, será da melhor forma possível. Nosso objetivo é acabar com o maior número de pontos na competição", confirmou. Ele espera um melhor rendimento do time, agora sem a pressão de ser rebaixado.

Enderson Moreira treinou com Clayton ao lado de Edigar Junio na vaga de Élber, enquanto Léo apareceu no lado esquerdo de campo no lugar de Paulinho. De resto, é o mesmo time que derrotou o Fluminense por 2 a 0, na Arena Fonte Nova. O Bahia tem 47 pontos no Brasileirão e não tem mais chances de rebaixado. Na última rodada vai receber o Cruzeiro em Salvador (BA).