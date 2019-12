Garantido na Série A, Ceará anuncia reforços para temporada 2020

Garantido na Série A do Campeonato Brasileiro de 2020, o Ceará anunciou reforços para o próximo ano. O clube contratou o zagueiro Tiago Pagnussat e o lateral-direito Eduardo. Ambos chegam ao clube cearense em contratos de empréstimo.

Pagnussat, de 29 anos, se destacou pelo Bahia em 2016, mas estava emprestado ao Lanús, da Argentina nos últimos anos. Ele também teve passagens por Caxias-RS, Guarani e Atlético-MG, antes de ser adquirido pelo time baiano, dono ainda dos seus direitos econômicos.

Natural de São Jorge d'Oeste, o jogador paranaense acertou contrato de empréstimo de dois anos pelo time de Fortaleza. Ele vai se apresentar ao novo clube no dia 6 de janeiro, quando terá início a pré-temporada do Ceará.

Em outro reforço para a defesa, o clube contratou o lateral Eduardo, de 33 anos. Ele acertou vínculo até o fim de 2020. Natural de Maceió, ele estava na Chapecoense desde 2018. Antes, também tivera passagem pelo Bahia, assim como Pagnussat.

Eduardo passou por diversos clubes de pequeno e médio porte do futebol brasileiro antes de chegar ao Ceará: CRB, Duque de Caxias, Americana-SP, Confiança-SE, River-PI, Joinville-SC, Criciúma. Além disso, passou por Vasco e Athletico-PR.

XERIFÃO NA ÁREA! Outra cara nova no Vozão para 2020: Tiago Pagnussat. O zagueiro de 29 anos já foi campeão da Copa do Nordeste pelo Bahia e da Copa do Brasil pelo Atlético-MG. Atualmente estava no Lanús/ARG. Acesse https://t.co/pkR6Askrn8 para ler o perfil do atleta. Bem-vindo! pic.twitter.com/Gt1EfR5yE7 — Ceará Sporting Club - #VOZÃO (@CearaSC) December 24, 2019