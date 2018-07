Garantido no São Paulo em 2018, Edimar promete honrar 'camisa que entorta varal'

Emprestado pelo Cruzeiro até o fim deste mês, o lateral-esquerdo Edimar continuará no São Paulo pelo menos por mais dois anos. O clube acertou a compra definiva do atleta e deve anunciar oficialmente o acerto em breve.

+ Hernanes pede manutenção de peças-chave e crê em chance na seleção

O jogador não escondia a vontade de ficar no clube paulista. Nas redes, ele comemorou a assinatura do novo contrato. "Muito feliz pela renovação de dois anos de contrato com o São Paulo. Que honra estar neste clube", publicou o jogador. "Estou num clube gigantesco e me comprometo a dar o máximo para honrar este escudo e esta camisa que entorta varal."

O acerto com o clube mineiro gira em torno de R$ 400 mil. Titular da posição, Edimar conquistou sua vaga com Dorival Junior, que também utilizou Júnior Tavares antes optar pelo ex-Cruzeiro. Além dos dois, o time terá à disposição em 2018 Reinaldo, que está emprestado à Chapecoense e retornará ao São Paulo.