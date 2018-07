Garay e Lavezzi voltam à seleção argentina para amistosos antes da Copa América

Tanto Garay quanto Lavezzi estavam fora da seleção desde a Copa do Mundo do Brasil, no ano passado, fosse por problemas físicos ou opção do treinador. Mas agora, na última convocação antes do anúncio da lista final para a Copa América, Martino decidiu chamá-los pela primeira vez desde que assumiu a equipe.

Nesta terça-feira, foram convocados 22 jogadores que atuam no futebol internacional, sendo que outros três de times argentinos ainda entrarão na lista. Lavezzi faz parte do poderoso ataque escolhido por Martino, que conta ainda com Messi, Higuaín, Tevez e Agüero.

De acordo com a imprensa argentina, dos três nomes ainda a serem chamados pelo treinador, dois estão definidos - Fernando Gago, do Boca Juniors, e Ramiro Funes Mori, do River Plate - e um ainda é uma incógnita. Martino ainda chamou três jogadores que não haviam tido chances com ele: o goleiro Gerónimo Rulli, da Real Sociedad, e os defensores Lucas Orban, do Valencia, e Mateo Musacchio, do Villarreal.

As surpresas ficaram por conta da ausência de Demichelis, na zaga, e Gaitán, no meio de campo, mas ambos devem estar na lista para a Copa América. Martino teria preterido o zagueiro do Manchester City para testar outros nomes na posição. Já o meia do Benfica ficou de fora por ter se recuperado há pouco tempo de uma lesão.

Com os 22 nomes chamados nesta terça, a Argentina enfrentará El Salvador no próximo dia 28, em Washington, e Equador, três dias mais tarde, em New Jersey. A seleção ainda fará mais um amistoso antes da Copa América, contra a Bolívia, dia 6 de junho, mas provavelmente já com os atletas convocados para a competição.

Confira a lista de convocados da seleção argentina:

Goleiros: Nahuel Guzmán (Tigres), Sergio Romero (Sampdoria) e Gerónimo Rulli (Real Sociedad).

Defensores: Ezequiel Garay (Zenit), Pablo Zabaleta (Manchester City), Marcos Rojo (Manchester United), Facundo Roncaglia (Genoa), Mateo Musacchio (Villarreal), Lucas Orban (Valencia) e Nicolás Otamendi (Valencia).

Meio-campistas: Javier Pastore (Paris Saint-Germain), Angel Di María (Manchester United), Lucas Biglia (Lazio), Roberto Pereyra (Juventus), Ever Banega (Sevilla), Enzo Pérez (Valencia) e Javier Mascherano (Barcelona).

Atacantes: Ezequiel Lavezzi (Paris Saint-Germain), Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuaín (Napoli), Carlos Tevez (Juventus) e Lionel Messi (Barcelona).