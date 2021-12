Palmeiras confia no sub-20 para encorpar elenco na disputa de títulos em 2022

O Palmeiras ganhou ótimas opções para a próxima temporada. Os jovens do sub-20 não poderiam ter aproveitado melhor as chances que ganharam na reta final do Brasileirão e se despediram do torneio invictos, com duas vitórias e um empate. Um dos garotos que fez boas apresentações foi o lateral-direito Garcia.

"Essa chance caiu para nós perfeitamente", comemorou o jovem jogador após o triunfo por 1 a 0 sobre o Ceará na Arena Barueri. "É uma emoção que todos nós sonhamos em ter. O resultado é esse, torcida a nosso favor, lutando até o último minuto, e a vitória. Agradecemos muita essa oportunidade", completou o lateral.

Nas outras duas partidas com os jovens em campo, o Palmeiras derrotou o Cuiabá por 3 a 1 no Mato Grosso e empatou sem gols com o Athletico-PR. Do elenco principal, apenas o goleiro Vinícius Silvestre o meio-campista Matheus Fernandes atuaram nas duas últimas partidas. O goleiro, aliás, fechou o gol nas três partidas e foi um dos protagonistas em campo. Nesta quinta, fez ao menos três defesas. Se não vier reforço para a posição, ele será o reserva imediato de Weverton em 2022, já que Jailson deixou o clube.

Garcia também celebrou poder jogar com o apoio de amigos e familiares. A sua família é de Osasco, cidade vizinha a Barueri. O Allianz Parque não recebeu o duelo derradeiro do Palmeiras no Brasileirão porque haverá show na arena palmeirense no sábado.

"Melhor coisa é ter a família presente, família e torcida estão felizes com a vitória, vamos aproveitar o momento", disse o jogador. Ele e os jovens ganham férias agora. O elenco principal aproveita o descanso desde semana passada, dias após conquistar o tri da Libertadores.

A reapresentação está marcada para o dia 5 de janeiro e o principal objetivo da próxima temporada será o título do Mundial de Clubes. O torneio da Fifa será jogado entre os dias 3 de 12 de fevereiro em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Haverá, portanto, um mês para se preparar para a competição.