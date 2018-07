Garcia faz dois gols e Colômbia se classifica em 1.º na Copa América

SANTA FÉ - Nem Messi, nem Neymar, nem Forlán. A primeira estrela a brilhar na Copa América foi Falcao Garcia. O artilheiro da última Liga Europa (17 gols em 14 jogos) marcou duas vezes neste domingo e deu a vitória à Colômbia sobre a Bolívia, por 2 a 0, em Santa Fé. Com o resultado, o time colombiano foi a sete pontos no Grupo A e garantiu a sua classificação à fase final da competição com o primeiro lugar na chave. Os bolivianos voltam para casa.

O resultado é bom para a Argentina, uma vez que mesmo um frustrante empate nesta segunda-feira contra a Costa Rica, em Córdoba, deixa o time na terceira colocação do grupo, ainda com chances de classificação. Se vencer, avança na segunda colocação.

Procurando mais o jogo e tocando a bola no campo de ataque, a Colômbia abriu o placar logo aos 14 minutos, com Falcao García. O atacante do Porto recebeu nas costas da zaga, aproveitando a linha de impedimento, saiu na cara de Arias e tocou na saída do goleiro, fazendo 1 a 0.

Aos 28, Armero fez ótima jogada pela esquerda, correu todo o campo de ataque, entrou na área e foi derrubado por Amador. Falcao foi para a cobrança de pênalti e ampliou a vantagem da Colômbia.

Na segunda etapa, temendo a eliminação, a Bolívia foi para o ataque e manteve mais a posse de bola que a Colômbia, que passou a jogar no contra-ataque. Todos os atacantes bolivianos foram substituídos pelo técnico Gustavo Quinteros, mas de nada adiantou. Colômbia classificada, Bolívia eliminada.

COLÔMBIA - 2 - Martínez; Zuñiga, Perea, Yepes e Armero; Moreno, Aguilar, Guarín (Cuadrado), Moreno (Rodallega) e Ramos (Soto); Falcao García. Técnico: Hermán Darío Gómez.

BOLÍVIA - 0 - Arias; Raldes, Álvarez, Vargas e Amador; García, Robles e Campos; Edivaldo Rojas (Vacas), Marcelo Moreno (Peña Gimenéz) e Arce (Pedriel). Técnico: Gustavo Quinteros.

Gols - Falcao García, aos 14 e aos 28 minutos do primeiro tempo; Árbitro - Francisco Chacón Gutierrez (México); Cartões amarelos - Campos; Renda e Público - Não disponíveis; Local - Estádio Brigadier Estanislao López, em Santa Fé (Argentina).