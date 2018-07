Gareca abre espaço para Felipe Menezes no time do Palmeiras

O meia Felipe Menezes foi contratado pelo Palmeiras há cerca de um ano, vindo do Benfica, de Portugal. Nesse período, ele nunca conseguiu muito espaço no time, ficando quase sempre como opção na reserva e chegando muitas vezes a nem ficar no banco. Agora, porém, tem a grande chance de mudar essa história.

Com a chegada do técnico argentino Ricardo Gareca, que foi contratado em maio e só assumiu efetivamente o time durante o recesso por causa da Copa do Mundo, Felipe Menezes vem ganhando espaço no Palmeiras. Tanto que foi titular nos dois jogos-treino realizados até agora na intertemporada.

Diante do Barueri na última quarta-feira, quando o Palmeiras goleou por 8 a 1, Felipe Menezes foi um dos destaques do time, ao marcar três gols. Depois, o meia também começou como titular no jogo-treino de sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o Juventus. Ambos os duelos foram realizados em Atibaia, no interior paulista, onde acontece a intertemporada palmeirense.

Como o meia Valdivia, titular absoluto do time, estava defendendo a seleção chilena na Copa do Mundo, Felipe Menezes ganhou um certo espaço no Palmeiras, saindo do ostracismo, e tratou de aproveitar. Assim, tenta mostrar para Gareca que pode ser uma opção para o meio-de-campo palmeirense.

Além de Felipe Menezes, outra novidade na escalação palmeirense neste começo de trabalho de Gareca no clube é o recém-contratado zagueiro argentino Tobio, que já chegou com status de dono da posição e formou dupla com Lúcio no jogo-treino de sábado. Enquanto isso, o atacante argentino Mouche, reforço que também se juntou ao elenco na última semana, ainda não cavou sua vaga entre os titulares.