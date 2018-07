Gareca acredita que Cristaldo vai conquistar a torcida do Palmeiras

O Palmeiras pode a qualquer momento anunciar a contratação do atacante Jonathan Cristaldo, de 25 anos. O argentino chega por indicação do técnico Ricardo Gareca, que aposta no sucesso do jogador e que ele rapidamente vai cair nas graças do torcedor palmeirense. "Cristal é um jogador jovem, rápido, de boa técnica, com experiência por jogar muitos anos na Europa. Penso que a torcida vai gostar dele", apostou o treinador.

Claramente, o treinador pretende utilizar Cristaldo como centroavante, posição que atualmente é ocupada por Henrique. Entretanto, o jogador pode fazer outras funções. "Ele é centroavante. É onde ele joga mais, mas se for necessário, pode ir um pouco mais para trás", explicou.

Confirmada a contratação, Cristaldo será o quarto argentino que chega ao clube por indicação de Gareca. No total, serão oito estrangeiros. "Tenho que ter um plantel e é importante ter opções", explicou o treinador. Além de Cristaldo, o clube conta com os argentinos Tobio, Mouche e Allione; os uruguaios Victorino e Eguren, o paraguaio Mendieta e o chileno Valdivia. Em cada partida do futebol brasileiro só podem atuar cinco estrangeiros.

O período de inscrição para o Campeonato Brasileiro se encerra na próxima quarta-feira. Por isso, são grandes as chances do Palmeiras não ter mais nenhum reforço até o fim da temporada, embora a diretoria ainda esteja atrás de um lateral-direito.