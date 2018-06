Gareca aprova atuação de Guerrero em 90 minutos no amistoso do Peru

Apesar do empate do Peru por 0 a 0 com a Suécia, o treinador Ricardo Gareca gostou do teste realizado neste sábado, quando ele pôde observar a dupla de ataque formada por Jefferson Farfán e Paolo Guerrero, que recupera ritmo de jogo após disputar apenas a quinta partida desde que foi suspenso por flagrante em exame antidoping, em novembro de 2017.

"Fazia tempo que eles não jogavam juntos. Era necessário vê-los e necessário que tivessem minutos em campo", disse o técnico argentino em coletiva de imprensa após o jogo disputado em Gotemburgo, na Suécia. "Era importante que Paolo jogasse os 90 minutos para tirar algumas conclusões", completou.

O desempenho coletivo também agradou Gareca. "A ideia foi essa e fizemos o que nos propomos. Claro que há muito a melhorar. Temos uma semana, que é muito tempo para trabalhar. Primeiro vamos ver como os jogadores se recuperam da partida", afirmou o treinador.

O Peru vai estrear na Copa do Mundo contra a Dinamarca no próximo sábado, em Saransk. As outras partidas dos peruanos no Grupo C serão contra a França, no dia 21, e contra a Austrália, no dia 26.