Gareca aprova rivais do Peru na Copa: 'Nos farão buscar nosso máximo rendimento'

O técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, disse nessa sexta-feira, após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, que gostou de ter França, Austrália e Dinamarca como primeiros adversários, no Grupo C. Para ele, o nível de dificuldade que os peruanos encontrarão fará o time buscar o melhor rendimento possível.

"São rivais de cuidado. É muito bom para nós. É importante. Nos farão buscar o máximo rendimento", disse o treinador, a uma emissora peruana. "É um grupo difícil, mas gostei. As características deles podem se adaptar bem às nossas."

De volta a uma Copa do Mundo depois de 36 anos, o Peru terá como principal desafio na 1ª fase uma das seleções favoritas ao título em 2018, a França. "É um time que pode mostrar seu diferencial. O torcedor peruano precisa ficar tranquilo e confiar em nós. Vamos ter cuidado. Será um grande aprendizado, mas temos expectativas importantes."

O Peru estreia no Mundial contra a Dinamarca, no dia 26 de junho em Saransk. Depois, viaja a Ecaterimburgo para engfrentar a França. Depois, joga contra a Austrália em Sochi.

AUSTRÁLIA - O zagueiro Bailey Wright, da seleção australiana, disse depois do sorteio que não teme enfrentar a França no Grupo C da Copa do Mundo. "Você olha para a intensidade e os jogadores que eles têm para colocar em campo e percebe que é por isso que eles estão lá", disse, ao Sky Sports. "Eles são alguns dos melhores do mundo. Mas é por isso que você quer jogar num torneio como esse. Você quer jogar contra os melhores países e os melhores jogadores, e a França tem isso. Mas vamos enfrentar qualquer um."