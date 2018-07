Gareca começa a montar seu time no Palmeiras

Durante o treino, a equipe titular teve Fábio; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e William Matheus; Renato, Josimar, Wesley e Mazinho; Leandro e Henrique. Do outro lado, ficaram Deola; Léo Cunha, Tiago Alves, Wellington e Juninho; Eguren, Felipe Menezes, Bruno César e Marquinhos Gabriel; Diogo e Miguel.

No coletivo, os titulares venceram por 1 a 0, com gol de Mazinho, que não vinha sendo aproveitado pelos antecessores de Gareca - tanto Gilson Kleina quanto o técnico interino Alberto Valentim. Além dele, outra novidade no time montado pelo argentino foi a presença do volante Josimar.

Apesar de estar contratado desde o dia 21 de maio, Gareca só assumiu efetivamente o comando do Palmeiras na última segunda-feira, quando começou a intertemporada durante o recesso causado pela Copa do Mundo. Num primeiro momento, ele ficou apenas observando o time, deixando o trabalho para o técnico interino Alberto Valentim. Agora, porém, começa a implantar seu estilo.

Neste domingo, o elenco palmeirense tem folga. Depois, viaja na segunda-feira para Atibaia, no interior paulista, onde ficará concentrado até 2 de julho, período em que Gareca terá a chance de conhecer melhor os jogadores. O Palmeiras volta a jogar apenas no dia 17, quando retoma a disputa do Brasileirão, contra o Santos, na Vila Belmiro.