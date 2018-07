Gareca confirma Valdivia e deixa Cristaldo no banco

O técnico Ricardo Gareca não quis confirmar o time do Palmeiras para enfrentar o São Paulo, domingo, no Pacaembu, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas deu pistas da formação que começa o clássico. Em entrevista realizada na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, o treinador confirmou a presença do meia Valdivia entre os titulares e do atacante Cristaldo no banco de reservas.

"Penso que pela sugestão do preparador físico, o Valdivia necessita jogar, porque ele está muito atrasado. Ele tem de jogar já e isso vai favorecer sua condição física e futebolística. Jogar 20 ou 30 minutos não ganha tempo e não tem muito resultado. Ele tem de atuar até onde aguentar. É provável que Valdivia não consiga jogar os 90 minutos", analisou o treinador palmeirense, que pretende ter mais cautela com o recém-contratado Cristaldo. O atacante de 25 anos está bem fisicamente, mas não o suficiente para iniciar uma partida pelo Palmeiras. "Confirmo o time amanhã (neste sábado), pois tenho alguma dúvida ainda. Cristaldo tem possibilidade de entrar durante o jogo", explicou. Gareca não quer escalar Cristaldo como titular, pois sabe que seria obrigado a fazer duas alterações durante o jogo e isso poderia atrapalhar o rendimento do Palmeiras no Pacaembu. Por isso, prefere deixar só Valdivia entre os titulares, que provavelmente sairá no segundo tempo.