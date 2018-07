Gareca diz que situação de Valdivia é assunto para a diretoria

Após uma frustrada negociação com o Fujairah FC, dos Emirados Árabes Unidos, o meia Valdivia retornou aos treinamentos no Palmeiras na última quarta-feira, mas ainda com futuro indefinido. No meio de tudo isso, está o técnico Ricardo Gareca, que faz questão de não se envolver no assunto e avisa que a situação do jogador chileno tem que ser resolvida pela diretoria.

"Sei que o Valdivia chegou e treinou na Academia, mas não sei sua situação. Se vem definitivo ou não, não me confirmaram. Eu gosto do Valdivia, sempre falei isso, mas não sei em que condição física ele chega e nem se ele vai ficar. É um problema da diretoria", disse o treinador.

O temor de Gareca é começar a contar com Valdivia e apostar tudo em seu futebol, mas dias depois ele ser negociado. "Eu estou focado nos jogadores com os quais eu posso contar", completou.

Valdivia deve conceder uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, às 13 horas, para explicar o que aconteceu. Enquanto não define onde vai jogar, ele treina na Academia de Futebol e ficará à disposição de Gareca para a sequência da temporada.