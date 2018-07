Gareca diz que técnico estrangeiro na seleção é loucura

Com a saída do técnico Luiz Felipe Scolari do comando da seleção brasileira, o principal assunto nos treinamentos dos principais clubes que se preparam para a volta do Campeonato Brasileiro é sobre quem deve assumir o cargo vago. Muitos torcedores defendem a contratação de um treinador estrangeiro para comandar a seleção, mas o argentino Ricardo Gareca, comandante do Palmeiras, surpreendeu e disse que seria uma loucura contratar alguém que não seja brasileiro.

"É uma loucura (contratar um técnico estrangeiro). Não imagino um técnico estrangeiro, pela história do Brasil. O Brasil não precisa disso. Vocês têm os melhores treinadores, com uma história rica e muito grande entre os técnicos brasileiros", disse.

Gareca nunca escondeu sua admiração por treinadores brasileiros. Em sua apresentação, citou Tite, Muricy Ramalho, Felipão, Cuca e Vanderlei Luxemburgo como referência de grandes técnicos e disse que chegava ao Brasil para aprender e não ensinar. Ele, inclusive, acredita que exista um exagero de cobrança na seleção pela derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal do Mundial.

"Vocês estão muito preocupados, mas não sei qual o motivo. Me parece que não existe motivo para se preocupar. O Brasil chegou onde todo mundo sonhou chegar. Jogou os sete jogos e creio que a história do Brasil não está manchada. A história do Brasil é muito grande para falar que está manchada. Não existe crise", opinou o técnico.

Em relação às condições de trabalho que recebeu no Palmeiras, ele afirma que não tem do que reclamar. "Tenho tudo aqui no Palmeiras. Só tenho que trabalhar e ter resultados. O clube me oferece tudo. Estou ansioso e animado para começar logo o Campeonato Brasileiro", admitiu.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira às 19h30, para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, pela décima rodada da competição nacional.