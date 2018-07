Gareca é a atração do clássico entre Palmeiras e Santos

Após um mês de trabalho, Ricardo Gareca faz sua estreia no comando do Palmeiras cercado de muita expectativa. E para aumentar ainda mais a ansiedade do torcedores em ver o treinador argentino em ação, o primeiro jogo é um clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

O motivo da expectativa não é à toa. A última vez que o Palmeiras teve um comandante estrangeiro foi no longínquo 1978-79, quando Filpo Núñez dirigiu a equipe pela terceira vez. Ele já havia feito isso em 1964-65 e 1968-69 e foi o responsável pela formação da primeira Academia.

O momento é bem diferente. Não se vê mais craques com a camisa alviverde. Por isso Gareca chega com a missão de dar um novo padrão tático ao time e tentar revelar alguns talentos. A paralisação para a Copa do Mundo foi benéfica para ele dar a “sua cara” ao plantel e já começar a implementar seus conhecimentos na equipe.

Dentre outras mudanças, a tendência é ver um time mais equilibrado, preocupado com a defesa e que só vai sair para o jogo quando estiver bem protegido. Pelo menos é o que foi treinado insistentemente nos últimos 30 dias.

Quando o presidente Paulo Nobre resolveu ir atrás do argentino, queria fugir da mesmice. No meio da discussão a respeito da necessidade de se contratar um estrangeiro para dirigir a seleção brasileira, Gareca tem a chance de mostrar que realmente um técnico vindo de fora pode trazer coisas novas ao combalido futebol brasileiro.

Os jogadores admitem que o estilo do novo chefe é bem diferente em comparação a Gilson Kleina e Alberto Valentim, seus antecessores. Sai o estilo paizão e amigo dos jogadores para entrar uma linha mais profissional, fria, que cobra vontade, esforço e atenção durante o trabalho. “Não esperem mudanças. Não farei nada de diferente do que estão acostumados a ver”, disse o treinador, talvez sem ter noção do quanto se espera dele.

A partida marca também a estreia do zagueiro Fernando Tobio. Lúcio e Henrique estão suspensos, Fernando Prass e Felipe Menezes estão machucados e Valdivia e Marquinhos Gabriel foram liberados para acertar com outros clubes.

FORÇA NO ENTROSAMENTO

Se o Palmeiras acredita em novos tempos, no Santos a aposta é no entrosamento. Desde que chegou ao clube, no fim do ano passado, o técnico Oswaldo de Oliveira tem reclamado de falta tempo para treinar a equipe. A paralisação para a Copa serviu para colocar o time nos eixos, já que o time decepcionou nas últimas partidas.

A formação da equipe é praticamente a mesma de antes da parada do Campeonato Brasileiro. As novidades são o lateral-direito Victor Ferraz, que estava no Coritiba, e o volante Souza, ex-Palmeiras e Cruzeiro, e que começa no banco de reservas. Leandro Damião, machucado, está fora da partida.

“Viemos de uma preparação muito boa. A respeito do grupo, o Santos entra bem preparado para a continuidade do campeonato”, disse Oswaldo.

A equipe tem cinco, dos considerados titulares, fora. Edu Dracena, Gustavo Henrique, Leandro Damião e Thiago Ribeiro se recuperam de lesão e Cicinho está suspenso.

FICHA TÉCNICA

SANTOS: Aranha; Victor Ferraz, Bruno Uvini, David Braz e Mena; Alison, Arouca e Lucas Lima; Geuvânio, Gabriel e Rildo.

Técnico: Oswaldo de Oliveira

PALMEIRAS: Fábio; Wendel, Tobio, Wellington e William Matheus; Renato, Marcelo Oliveira, Wesley e Bruno César; Leandro e Diogo.

Técnico: Ricardo Gareca

JUIZ: Raphael Claus

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos

HORÁRIO: 19h30