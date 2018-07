Gareca elogia time do Palmeiras e diz que há espaço para melhorar

Após a derrota por 2 a 0 para o Santos, o técnico Ricardo Gareca admitiu que terá muito trabalho pela frente para colocar o Palmeiras nos trilhos. O treinador argentino disse que o rival realmente foi superior, mas que a sua equipe pelo menos mostrou muita vontade.

"O Santos ganhou bem. Não tem o que dizer em relação ao resultado. O melhor do Santos foi nos 30 minutos iniciais, onde o Palmeiras deixou de fazer muita coisa e o Santos aproveitou. Temos que melhorar nesse aspecto. Vou analisar melhor a partida, mas pelo que vi, temos que melhorar", disse o treinador argentino, no vestiário da Vila Belmiro.

Ricardo Gareca faz questão de frisar que a derrota não aconteceu por falta de vontade. "Estou contente com a entrega. Todos sabemos que temos que melhorar e sei que os jogadores pensam como eu. Mas não posso criticar a atitude da equipe. Gostei bastante do que vi", assegurou o comandante, que fez a sua estreia nesta quinta.

Apesar das críticas à sua equipe, Ricardo Gareca também elogiou a atitude do rival. "Hoje (quinta) temos bons jogadores, mas não pudemos jogar como a gente pretendia. O mérito foi do Santos, também. Enfrentamos um grande rival e em sua casa. Eles souberam aproveitar tudo isso", analisou.

O elenco do Palmeiras se reapresenta na manhã desta sexta e volta a campo no domingo para enfrentar o Cruzeiro, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Para esta partida, o treinador conta com o retorno de Lúcio e Henrique, mas perdeu Marcelo Oliveira e Wesley, suspensos. O atacante argentino Pablo Mouche deve estrear.