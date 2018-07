Gareca escala Victorino e confirma volta de Wesley no Palmeiras

O técnico Ricardo Gareca comandou um rápido treinamento coletivo na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol, e mostrou duas novidades no Palmeiras para a partida contra o Sport, quarta-feira, às 19h30, na Arena Pernambuco. O zagueiro Victorino e o volante Wesley foram testados entre os titulares.

Victorino ocupou a lacuna deixada por Lúcio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o volante Wesley retorna ao time, no lugar de Valdivia, machucado. Victorino não atua em uma partida oficial desde o dia 23 de setembro de 2012, quando defendeu o Cruzeiro em um jogo contra o São Paulo. De lá para cá, sofreu sucessivas lesões e só conseguiu participar de alguns minutos do amistoso que o time palmeirense fez contra a Fiorentina, no último dia 30.

Já Wesley perdeu espaço no time após a derrota para o Atlético Mineiro, sofrida em Belo Horizonte, mas ganha uma nova oportunidade com a ausência de Valdivia, que sofreu uma lesão na coxa direita no jogo contra o São Paulo, no último domingo, e vai desfalcar o time por aproximadamente 30 dias.

Desta forma, o Palmeiras deve ir a campo nesta quarta diante do Sport com a seguinte formação: Fabio; Wendel, Victorino, Tobio e Victor Luis; Renato, Marcelo Oliveira, Wesley e Allione; Mouche e Henrique.

Já o time reserva palmeirense treinou nesta terça-feira com Deola; Weldinho, Gabriel Dias, Lúcio e Juninho; Eguren, Josimar e Felipe Menezes; Diogo, Leandro e Cristaldo.