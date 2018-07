Gareca já testa Tobio entre os titulares no Palmeiras

O zagueiro Tobio parece ter iniciado com prestígio sua trajetória no Palmeiras. Mal chegou ao clube - a negociação foi confirmada somente na última quinta-feira -, o argentino já treinou entre os titulares nesta sexta, em trabalho tático comandado pelo técnico Ricardo Gareca.

Tobio ganhou a vaga de William Matheus na atividade desta sexta, com Marcelo Oliveira, que estava atuando como zagueiro, sendo deslocado para a lateral esquerda. Esta foi a única mudança em relação ao time que goleou o Barueri por 8 a 1, em jogo-treino na quarta-feira. Wendel e Lúcio, que vinham atuando no Campeonato Brasileiro, foram mantidos no sistema defensivo.

Gareca dá cada vez mais indícios de que tem em Tobio seu homem de confiança. Ele comandou o jogador por um longo período no Vélez Sarsfield e desde que chegou fez força para que o Palmeiras o contratasse.

Além de Tobio o time paulista acertou com mais um argentino. Nesta sexta, o atacante Mouche foi anunciado oficialmente como novo reforço e já foi a campo para trabalhar com os novos companheiros. Ao contrário do compatriota, no entanto, o jogador ficou no time reserva.

Na atividade tática, Ricardo Gareca armou a equipe titular do Palmeiras com: Fábio; Wendel, Lúcio, Tobio e Marcelo Oliveira; Renato, Wesley, Bruno César e Felipe Menezes; Diogo e Henrique.