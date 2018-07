Gareca minimiza jejum de Guerrero na Copa América

Artilheiro da Copa América de 2011, com cinco gols, Paolo Guerrero ainda não conseguiu balançar as redes pelo Peru nesta edição da competição. O novo atacante do Flamengo, que acaba de deixar o Corinthians, passou em branco em três partidas, mas o seu jejum no torneio não abala a confiança do técnico Ricardo Gareca para o duelo desta quinta-feira, diante da Bolívia, às 20h30 (de Brasília), em Temuco, no Chile, pelas quartas de final da Copa América.

"Paolo está muito bem, muito envolvido, como o resto dos jogadores no crescimento do time e ele conquistou o objetivo da seleção", afirmou o treinador argentino, se referindo ao fato de que os peruanos avançaram à fase seguinte como vice-líderes do Grupo C, ficando atrás apenas do Brasil.

Gareca ainda enfatizou que "não está preocupado e não vê Guerrero preocupado" com o seu jejum de gols. "O vejo tratando de conquistar sua melhor forma e estamos seguros de que vai conseguir isso aos poucos", destacou.

Muito graças aos cinco gols marcados por Guerrero, o Peru avançou às semifinais da Copa América de 2011. Agora, embora ainda não tenha marcado, o jogador segue como principal referência do ataque peruano. "Enfrentamos seleções muito importantes (além do Brasil, Colômbia e Venezuela), que tomam suas precauções (defensivas). O mais importante é que o vejo com vontade, como todos os jogadores. E isso me deixa tranquilo", explicou Gareca.